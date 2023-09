Inter busca se reerguer no Brasileirão nos próximos três jogos

publicidade

Após superar com sucesso as quartas de final da Libertadores, o Inter agora encara outra tarefa: reerguer-se no Campeonato Brasileiro. Não a ponto de ser campeão, já que esse objetivo foi abandonado, mas só até o ponto de não correr mais riscos. Para tanto, Eduardo Coudet, apesar dos problemas, deverá escalar força máxima nos três jogos pela competição até que a corrida pelo tri da América seja retomada, no final de setembro. Somando o maior número possível de pontos e subindo um pouco na tabela, o time colorado esperará o seu próximo adversário na Libertadores mais tranquilo e confiante.

O primeiro compromisso é amanhã, contra o Goiás, no estádio da Serrinha. Até por ser um adversário direto por posição na tabela (o Inter está em 14º, com 25 pontos, enquanto que o Goiás está em 15ª, com 24), Coudet deve escalar todos os titulares à disposição. A tendência, que só não se confirmará se houver um problema de última hora, é que o time seja o mesmo que começou contra o Bolívar, na terça-feira. Johnny e Renê foram preservados do treino de ontem, mas devem ter condições de estar em campo.

O problema é o jogo seguinte, contra o São Paulo, que só ocorre no dia 13 de setembro, após a Data-Fifa. Nessa partida, o Inter terá desfalques devido ao grande número de convocados para várias seleções: Maurício (Seleção Brasileira Olímpica), Rochet (Uruguai), Valencia (Equador), Aránguiz (Chile) e Johnny (Estados Unidos). Todos terão dificuldades para voltar a Porto Alegre e ficar à disposição de Coudet para jogar contra o São Paulo.

A partida seguinte, contra o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, está marcada para o 21 de setembro (quinta-feira), uma semana antes do primeiro duelo da semifinal da Libertadores. “Fomos ganhando confiança durante a temporada. Vamos acreditar cada vez mais, principalmente na Libertadores. Acreditamos no trabalho (de Coudet) e abraçamos a ideia rapidamente, mas ainda há margem para melhorar um pouco mais”, enfatizou o capitão Alan Patrick, após a vitória sobre o Bolívar.

