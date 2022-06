Inter busca vitória contra o Goiás para seguir no G-4 do Brasileirão

publicidade

Invicto há 13 partidas, o Inter olha para cima. Ao vencer o Flamengo, no sábado passado, ganhou o direito de sonhar com objetivos maiores na temporada. E viajou para Goiânia para enfrentar o Goiás, nesta quarta-feira às 20h30min, com o objetivo de dar mais um passo na tabela de classificação. Começa a 12ª rodada em 4° no Campeonato Brasileiro, mas pode ganhar uma posição em caso de vitória. Esse é o objetivo.

Brasileirão Série A: acompanhe Goiás x Inter em tempo real

"Nas últimas três partidas, duas fora de casa, conseguimos grandes resultados. A equipe vem crescendo, se entendendo e se adaptando nas partidas. Isso está nos ajudando muito. Acredito que isso (entrosamento) é um dos pontos principais da nossa equipe. Antes, éramos um time em construção. Agora, com o entrosamento, estamos melhorando", observa o volante Gabriel.

Mano Menezes, apesar da boa fase do time, enfrentará problemas para definir o time. Carlos de Pena e Taison receberam o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo e nem integram a delegação que viajou para Goiânia. Na terça-feira, no último treino antes da viagem, o técnico também perdeu Renê. O lateral sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalcará o time por cerca de duas semanas. Para completar, Rodrigo Dourado está se transferindo para o Atlético San Luis, do México, e também está fora do jogo.

Em compensação, o atacante Wanderson recuperou-se de uma pancada no joelho e começa a partida. "Todos os jogos do Brasileirão são difíceis. É um dos campeonatos mais disputados do mundo. Então, a gente sabe da importância, estamos preparados, trabalhamos bem para esta partida", continua Gabriel, que deve ser fixado como titular no meio-campo após a saída de Dourado. Nesta quarta-feira, ele deve ganhar a companhia de Johnny no setor.

O Goiás, por sua vez, faz uma campanha regular no Brasileirão. Não perde há quatro rodadas, mas começa a rodada apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. Devido a um grande número de lesões, Jair Ventura tem o time indefinido. Fellipe Bastos, suspenso, também desfalca a equipe.

Campeonato Brasileiro - 12ª rodada

Goiás

Tadeu; Sidnei, Reynaldo e Caetano; Maguinho (Apodi), Matheus Sales, Caio Vinicius e Danilo Barcelos; Elvis, Vinicius (Dadá Belmonte) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

Inter

Daniel; Fabricio Bustos, Vitão, Mercado e Moisés; Gabriel, Johnny, Edenilson e Alan Patrick; Wanderson e David. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data e hora: 15/06, quarta-feira, às 20h30