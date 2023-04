Inter busca vitória diante do Flamengo com expectativa de Beira-Rio lotado

publicidade

Os 45 mil colorados que devem estar no Beira-Rio farão uma moldura de clássico − que é justíssima, diga-se de passagem − para Inter x Flamengo, neste domingo, às 11h, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Animados pela vitória no meio de semana pela Libertadores, os colorados precisam dos três pontos para começar a construir uma boa campanha na principal competição do futebol nacional, mas enfrentarão uma adversário com ânimo renovado pela troca de técnico.

As últimas atuações do time e o fato de ter alguns reforços devem fazer Mano Menezes promover algumas mudanças no time. A qualidade do Flamengo, que terá Jorge Sampaoli na casamata pela segunda vez, também pode motivá-lo a mexer na formação, reforçando o setor de marcação, principalmente no meio-campo. Por isso, crescem as possibilidades de Gustavo Campanharo, que entrou bem no segundo tempo da vitória sobre o Metropolitanos, na terça-feira, por 1 a 0, comece em campo.

No ataque, também há indefinições. Luiz Adriano pode perder a vaga para Maurício, que ajuda a fechar o meio-campo além de ser uma boa arma ofensiva. Neste caso, o ataque seria formado por Wanderson e Pedro Henrique, com Alan Patrick aproximando-se por trás. “Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas jogando em casa, diante da nossa torcida, a expectativa é fazer um grande jogo e conquistar os três pontos”, afirmou Igor Gomes, ontem à tarde, após o penúltimo treino antes da partida contra o Flamengo.

O zagueiro continuará atuando improvisado na lateral-direita, já que Bustos segue lesionado e Mário Fernandes deixou o Inter nesta semana. Será a sua terceira partida consecutiva, sequencia que ele ainda não recebera desde que foi contratado, em agosto do ano passado.

"Eu não estava jogando, mas sempre trabalhei e aguardei uma chance. O importante é ajudar o Inter, seja na lateral ou como zagueiro. Nos últimos dois jogos, estive na lateral e acho que fiz bons jogos. Espero continuar assim", afirmou o jogador.

Ele começou a carreira como lateral, mas foi como zagueiro que chamou a atenção do Barcelona, para onde transferiu-se em 2020 − ele treinou com a equipe B do time catalão por dois anos, sempre como zagueiro. Agora, está buscando readaptar-se à função. “Como agora sou zagueiro, ainda não tenho o costume de avançar muito para o ataque. Mas, com a sequência de jogos, vamos aprimorando isso também. Quero ajudar o time do Inter seja no lugar que for”, finaliza o jogador.

Flamengo vem mais motivado

Em tese, o Flamengo estará pelo menos mais cansado que o Inter. Afinal, jogou e venceu o Ñublense, pela Libertadores, na quarta-feira − os colorados bateram o Metropolitanos no dia anterior. Porém, a equipe carioca ganhou nova motivação após a chegada de Jorge Sampaoli.

"Fico feliz por trabalhar com ele mais uma vez. A gente acabou trocou ideia, ele me passou algo que eu ainda não tinha adquirido na vida. Consegui adquirir e tive sucesso com isso. Estou feliz pela volta dele", afirmou Gerson, após o jogo pela Libertadores. Ao contrário do Inter, que empatou na estreia, o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 na primeira rodada do Brasileirão.

Brasileirão 2023 - 2ª rodada

Inter

Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Baralhas e Johnny (Campanharo); Pedro Henrique (Mauricio), Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Flamengo

Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Vidal; Marinho, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Marcelo Van Gasse (SP)

VAR: Rodolpho Toski Msarques (PR)

Data e hora: 23 de abril, domingo, às 11h.

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS).