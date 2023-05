Inter: Citado em investigação, Maurício está fora da partida contra o Athletico-PR

publicidade

Após ter seu nome citado na investigação da operação "Penalidade Máxima", do Ministério Público de Goiás (MP-GO), o meia Maurício, do Inter, foi retirado da partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio, pela 5ª rodada do Brasileirão. O Colorado divulgou uma nota oficial informando da decisão, que tem como objetivo preeservar o jogador.

O clube afirmou que confia na inocência do camisa 27, já que o mesmo apresentou provas que corroboram a sua não participação "em quaisquer fatos irregulares que estão sendo veiculados". Maurício, a partir desta quinta-feira, vai retomar a rotina normal dentro do Colorado.

Leia, abaixo, a nota na íntegra:

"O Sport Club Internacional, diante dos fatos veiculados nos meios de mídia na tarde do dia de hoje e que denotam uma citação ao atleta Maurício, vem a público informar que já depurou com o atleta todos os elementos relacionados a citação de seu nome na investigação que se desenvolve a respeito das apostas esportivas no âmbito do futebol brasileiro e que se tornaram públicas nos últimos dias. O atleta apresentou os elementos e provas robustas que demonstram a sua não participação em quaisquer fatos irregulares que estão sendo veiculados. Reafirmamos a nossa confiança no atleta diante de tudo que foi preliminarmente depurado. Em face da repercussão ocasionada há poucas horas antes do início da partida válida pelo Campeonato Brasileiro no dia de hoje contra a equipe do Athletico, decidiu-se por comum acordo pela preservação do jogador exclusivamente na presente partida. A partir de amanhã, o atleta retornará a sua normal rotina de treinamentos e estará plenamente a disposição para representar o clube. O Sport Club Internacional reafirma o seu compromisso com a ética esportiva e apoia a depuração de qualquer fato que possa atentar contra o futebol."