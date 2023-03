Inter coleciona nove eliminações em mata-matas nos últimos três anos

publicidade

A derrota nos pênaltis para o Caxias significou a nona eliminação do Inter em mata-matas nos últimos três anos, sendo cinco na decisão por pênaltis. Ao longo desse tempo, passaram quatro treinadores diferentes pelo clube, ocorreu a mudança de fotografia do elenco, mas não mudou o fato de vexames seguirem acontecendo. O Colorado conseguiu sair vencedor em apenas duas oportunidades: contra o Juventude, na semifinal do Gauchão 2021, e contra o Colo-Colo, nas oitavas de final da Sul-Americana 2022.

🇦🇹 Últimas participações do Inter em mata-matas:



🚫 América-MG

🚫 Boca Juniors

✅ Juventude

🚫 Grêmio

🚫 Vitória

🚫 Olimpia

🚫 Globo-RN

🚫 Grêmio

✅ Colo-Colo

🚫 Melgar

🚫 Caxias (hoje) — Guaíba Esporte (@GuaibaEsporte) March 27, 2023

América-MG, nas quartas da Copa do Brasil 2020

Após Eduardo Coudet deixar o Beira-Rio, Abel Braga foi contratado às pressas. Dois dias depois de assumir, "Abelão" viu da beira do campo o América-MG vencer o Inter por 1 a 0, em pleno Beira-Rio. Na volta, Yuri Alberto marcou o gol da vitória colorada nos acréscimos e levou a decisão para os pênaltis.

Na marca fatal, Thiago Galhardo e Uendel desperdiçaram as suas cobranças e decretaram a eliminação gaúcha nas quartas de final da Copa do Brasil.

Boca Juniors, nas oitavas da Libertadores 2020

Um mês depois, o Inter voltou a ser eliminado nos pênaltis. Dessa vez, o adversário foi o Boca Juniors, e a definição ocorreu na Argentina. No Beira-Rio, com o gramado encharcado, o Colorado foi derrotado pelos xeneizes por 1 a 0. Na Bombonera, com gol contra de Fabra, os comandados de Abel Braga igualaram a eliminatória e, mais uma vez, a decisão foi para a marca da cal.

A exemplo da Copa do Brasil, dois jogadores colorados erraram: Rodrigo Lindoso e Peglow. E outra vez veio o gosto amargo da derrota. A eliminação, porém, serviu de combustível para a recuperação do Inter no Brasileirão, que terminou com o vice-campeonato, ficando apenas um ponto atrás do campeão Flamengo.

Grêmio, na final do Gauchão 2021

Com o término da temporada 2020, Miguel Ángel Ramírez foi contratado. Após passar pelo Juventude na semifinal, o Inter encarou o Grêmio na grande decisão. No primeiro jogo, no Beira-Rio, derrota de virada por 2 a 1, com gol nos minutos finais. Na Arena, empate por 1 a 1 e vice-campeonato.

Foi o primeiro sinal mais "gritante" de que as coisas não estavam indo bem. A "pá de cal" no trabalho do espanhol viria menos de um mês depois.

Vitória, na terceira fase da Copa do Brasil 2021

O fim da linha para Ramírez chegou nesta eliminatória. Após vencer por 1 a 0, no Barradão, o Inter foi derrotado pelo Vitória por 3 a 1, em pleno Beira-Rio, e ficou fora da Copa do Brasil.

A essa altura, a gestão de Alessandro Barcellos colecionava o segundo resultado negativo de expressão. Um dias após a eliminação, mesmo com Covid-19, Miguel Ángel Ramírez foi comunicado da demissão. Para o seu lugar, Diego Aguirre foi contratado.

Olimpia, oitavas da Libertadores 2021

A segunda passagem de Aguirre como técnico, pelo Beira-Rio, foi marcada por uma eliminação vexatória. O adversário era um velho conhecido: o Olimpia, algoz colorado na Libertadores de 1989. As duas equipes já haviam se enfrentado na fase de grupos e voltariam a se encontrar nas oitavas de final.

Os dois confrontos dos mata-matas terminou empatado por 0 a 0. No Beira-Rio, Edenilson desperdiçou um pênalti durante os 90 minutos. Com a igualdade na soma dos placares, a decisão foi para as penalidades. Na marca da cal, Thiago Galhardo isolou a chance colorada de avançar de fase na Libertadores. O ano do Inter terminava ali.

Globo, na primeira fase da Copa do Brasil 2022

Com Alexander Medina na casamata, o Inter passou pelo seu maior vexame na história. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Colorado encarou o Globo, do Rio Grande do Norte, em jogo único. Mesmo com a vantagem do empate, o clube gaúcho foi derrotado por 2 a 0 e deu adeus à competição de forma muito precoce.

No dia seguinte, Medina balançou no cargo e quase foi demitido. Após uma reunião que durou cerca de sete horas, Paulo Bracks, que exercia a função de diretor executivo, foi demitido. Uma espécia de "resposta" ao vexame protagonizado no Rio Grande do Norte.

Grêmio, na semifinal do Gauchão 2022

O técnico uruguaio voltaria a protagonizar mais uma eliminação marcante em março. Dessa vez, contra o maior rival, o Grêmio. Mesmo na série B do Brasileirão, o Tricolor não tomou conhecimento e goleou o Inter dentro do Beira-Rio por 3 a 0. Na partida de volta, na Arena, a vitória colorada por 1 a 0 não foi suficiente.

Menos de um mês depois, Medina foi demitido. O capítulo final foi o empate em casa contra o Guaireña por 1 a 1, em jogo válido pela primeira fase da Copa Sul-Americana.

Melgar, nas quartas de final da Copa Sul-Americana

Já sob o comando de Mano Menezes, o Inter aparecia como um dos favoritos a conquistar a competição continental. Após passar de forma heróica pelo Colo-Colo, o Colorado tinha pela frente o modesto Melgar, do Peru. Porém, mais uma vez, fez a façanha de se complicar contra adversários pouco expressivos.

Tanto fora de casa, quanto em casa, empates por 0 a 0. Na decisão por pênaltis, Edenilson, Taison e Carlos de Pena pararam no goleiro Cáceda. E assim, como em outras decisões, o Colorado foi eliminado. Com apenas o Brasileirão para disputar, a equipe mostrou rápido poder de reação e conseguiu chegar ao vice-campeonato brasileiro.

Caxias, na semifinal do Gauchão 2023

A série de nove eliminações em mata-matas terminou no último domingo. Em casa, com mais de 37 mil torcedores, o Inter empatou com o Caxias por 1 a 1. O mesmo resultado do jogo de ida, levando a decisão mais uma vez para as penalidades. Estêvão foi o único a errar, determinando a vitória do time Grená por 5 a 4 e, consequentemnte, eliminando os comandados de Mano Menezes.

A saída precoce do Gauchão aumenta a pressão sobre Mano e a direção colorada. Uma resposta imediata precisa ser dada e pode ser na Libertadores, onde o Inter estreia na próxima semana.