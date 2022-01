Inter começará a temporada em ritmo lento

publicidade

Ainda com um grupo incompleto, o Inter dá o pontapé em sua pré-temporada nesta terça-feira. As únicas novidades no grupo que começa os treinos no CT Parque Gigante são o volante Liziero e o centroavante Wesley Moraes, apresentado oficialmente ontem. Além deles, há a volta de D’Alessandro, que, prestes a completar 41 anos, ganhou um contrato de quatro meses para encerrar a sua carreira profissional vestindo a camisa colorada. Será hoje também o primeiro contato de Alexander Cacique Medina com seus novos comandados.

Porém, antes de qualquer outra coisa, os protocolos contra a pandemia serão observados. Pela manhã, todos os jogadores passarão por testes contra a Covid-19. Para evitar qualquer risco de contágio, serão testados em seus carros. O resultado sai à tarde, e apenas aqueles que apresentarem negativo começarão a treinar. Todos os funcionários do CT voltaram ao trabalho ontem e também foram testados.

Medina começa a orientar os primeiros treinos já nos próximos dias. Afinal, de acordo com o planejamento elaborado pela comissão técnica, o Inter será representado pelo seu grupo principal, mesmo que por jogadores reservas, desde o primeiro jogo da temporada, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, dia 22 de janeiro. O problema é que o processo de reformulação do grupo segue em ritmo lento.

Apenas um jogador deixou o elenco. Patrick já se apresentou ao São Paulo e ontem publicou em suas redes sociais uma mensagem de despedida. “Independentemente de qualquer coisa, vai ficar a luta, garra e os momentos em que sorrimos e nos abraçamos”, disse.

Para recuperar o tempo perdido, os dirigentes correm em busca de extremas (mais de um), volante e laterais, pelo menos. Depois de perder Nikão, que estava acertado, mas preferiu ir para o São Paulo, o Inter voltou a negociar com o Santos por Marinho. Outros nomes também estão sendo avaliados para a posição, que é fundamental no esquema preferido de Medina. O clube deve confirmar hoje as renovações de contrato de Moisés e de Rodrigo Lindoso.