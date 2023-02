Inter: Começo ruim de Alemão coloca busca por centroavante como prioridade no mercado

publicidade

Mesmo que tenha sido um dos destaques do Inter no ano passado, o atacante Alemão está ameaçado de perder espaço no elenco colorado. Após um começo ruim em 2023, sendo alvo de críticas públicas do técnico Mano Menezes, o camisa 35 viu o ponta Pedro Henrique ser improvisado de centroavante e dar conta do recado: são 7 gols marcados e artilharia isolada do Gauchão.

Alemão, por sua vez, tem um gol marcado e vem sendo reserva. Ainda que Pedro Henrique esteja vivendo um momento mágico, a direção colorada vê a função de "9" como foco principal no mercado de transferência.Na última semana, o Inter encaminhou o retorno do atacante Luiz Adriano, que está na Turquia. A expectativa é que ele seja anunciado nos próximos dias. A negociação é por uma liberação antecipada do Antalyaspor para que ele possa atuar ainda no Estadual.

Na sexta-feira, o nome do equatoriano Enner Valencia, de 33 anos, entrou na pauta no Beira-Rio. No caso, na Europa, onde o presidente Alessandro Barcellos comanda as tratativas. Ele é o sonho principal do Inter para elevar o patamar do time e resolver de vez o problema na posição. Valencia tem contrato com Fenerbahçe, da Turquia, até junho de 2023.

O Colorado sinalizou com um pré-contrato. Internamente, conforme o repórter da Rádio Guaíba, Paulo Nunes, o entendimento é de otimismo, mas sabendo que se trata de um negócio complicado. Os turcos querem renovar com ele.

