Inter oferece pré-contrato a Enner Valencia

publicidade

O centroavante Enner Valencia, 33 anos, já tem em mãos um pré-contrato do Inter. O equatoriano é o sonho de consumo da direção colorada para reforçar o ataque na Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Segundo o repórter Paulo Nunes, da Rádio Guaíba, apesar do documento ainda não ter sido assinado, o Inter está otimista com a possibilidade de concretizar a negociação, embora considera o acerto difícil.

Valencia chegaria ao Beira-Rio para resolver a carência da camisa 9. Pelo mau início de Alemão, Mano Menezes vem improvisando Pedro Henrique no comando de ataque e tem dado resultado O camisa 28 é o artilheiro do Gauchão com sete gols em oito jogos. Lucca, formado na base colorada, é outra opção testada pelo treinador.

🇦🇹#Inter ofereceu pré-contrato para Enner Valência, pois seu vínculo acaba em junho com o 🇹🇷Fenerbahçe. O atacante pediu sigilo à diretoria Colorada com medo da repercussão na Turquia, pois o atacante é capitão e tem status de ídolo do clube. @GuaibaEsporte — Paulo Nunes (@paulo_nunes8) February 17, 2023

Valencia tem contrato com Fenerbahçe, da Turquia, até junho de 2023. O clube turco, comandado pelo técnico Jorge Jesus, gostaria de renovar com o atleta. Além disso, um time da Arábia Saudita também teria feito uma proposta pelo equatoriano.

Na temporada 2022/23, com a camisa do Fenerbahçe, ele marcou 23 gols em 30 partidas. O centroavante disputou a Copa do Mundo do Catar, com três gols em três jogos. A seleção equatoriana acabou eliminada na primeira fase do torneio.

Veja Também