Inter confirma contratação do atacante Carlos de Pena

O Inter confirmou, na noite desta sexta-feira, a contratação do atacante Carlos de Pena, vindo do Dínamo de Kiev. O jogador chega com contrato até o fim de 2022, com possibilidade de extensão do vínculo.

A informação foi confirmada pelo Inter nas redes sociais e site oficial do clube. O uruguaio de 30 anos vai reforçar o setor ofensivo, considerado uma das prioridades pela direção.

Formado no Nacional de Montevidéu, de Pena tem passagens pelo Middlesbrough, da Inglaterra e Real Oviedo, da Espanha. Na América do Sul, foi comandado por Alexander Medina em 2018.

Em 225 partidas como profissional, marcou 40 gols e deu 35 assistências. Em 2019, foi eleito o melhor jogador da temporada pelos torcedores do Dínamo.

Ele é mais um dos jogadores a conviver com impactos da guerra na Ucrânia. Outros, vindos de outros clubes, como Shaktar Donetsk, estão sendo negociados com clubes brasileiros e europeus. O Inter também tem interesse no zagueiro Vitão.

O Inter estreia na Sul-Americana contra o 9 de Outubro, do Paraguai, na quarta-feira. A partida acontece em Assunção, às 21h30min.

Ficha técnica:

Nome: Carlos María de Pena Bonino

Data de nascimento: 11/03/1992

Local de nascimento: Montevidéu (Uruguai)

Altura: 1,77m