Inter confirma disputa entre Guinther Spode e Alessandro Barcellos para presidente no dia 15

A Comissão Eleitoral do Inter confirmou oficialmente no final da manhã desta sexta-feira que a chapa 1, Juntos Somos Maiores, que tem como candidato Guinther Spode, e a chapa 5, O Inter Pode Mais, de Alessandro Barcellos, irão concorrer à presidência do clube na próxima terça-feira. Há ainda a possibilidade de algum dos participantes tentar alterar a situação na Justiça comum.

Na quinta-feira, por 4 votos a 2, a Comissão deferiu o pedido de impugnação da Chapa 3, de José Aquino Flores de Camargo, por supostamente ter usado os dados dos sócios para divulgação de propostas, o que não é permitido. Com a decisão, que não cabe recurso no clube, o candidato a presidência e os candidatos ao Conselho Deliberativo não poderão ser eleitos.

A Comissão presidida pelo conselheiro Lauro Dorneles ainda analisa se a chapa 1 pode ser impugnada pelos mesmos motivos da 3. A resposta deve sair nas próximas horas. No caso de as duas chapas ficarem impedidas de concorrer, o candidato que irá disputar com Barcellos será Cristiano Pilla, da Chapa 4, O Clube do Povo.

Caso o grupo de José Aquino, da chapa 3, obtenha uma liminar na Justiça assegurando a participação no pleito. Caso vença a eleição, a chapa 1 poderá recorrer para fazer valer o estatuto eleitoral e Aquino não poderá assumir até a decisão final do judiciário.

A eleição está marcada para o dia 15, entre às 10h e 17h, de forma virtual, devido a pandemia da Covid-19. Nela, os associados aptos irão escolher o presidente e o seu Conselho de Gestão para o triênio 2021/2022/2023 e também a renovação de 50% das cadeiras do Conselho Deliberativo.

O Inter publicou um passo a passo explicando para os sócios como votar através do site ou do aplicativo oficial. As informações podem ser obtidas na página oficial do clube.

