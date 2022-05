Inter conhecerá hoje próximo adversário na Copa Sul-Americana

publicidade

A partir das 13h de hoje, o Inter conhecerá seu próximo adversário na Copa Sul-Americana – e um possível caminho rumo ao título, com os cruzamentos das fases seguintes. O oponente nas oitavas de final será um dos times que ficaram em terceiro lugar nos grupos da Libertadores. Isto porque estes oito entram em um dos potes do sorteio que será realizado na sede da Conmebol, no Paraguai, enquanto os oito classificados na fase de grupos da Sul-Americana estão em outro. Os confrontos da Libertadores também serão sorteados.

Clubes tradicionais como Nacional-URU e Olimpia-PAR são possíveis adversários. O que se sabe é que o Inter jogará a segunda partida em casa, uma prerrogativa de todos os líderes da Sul-Americana. O jogo de ida será na semana de 27 a 29 de junho, e a volta, uma semana depois, entre 5 e 7 de julho. Campeão em 2008, com D’Alessandro, Índio, Guiñazu, Alex, Taison e Nilmar, entre outros, o Inter prioriza a luta pelo bi, como já falou abertamente o técnico Mano Menezes. Afinal, é um título muito mais viável do que o outro campeonato que o time disputa, o Brasileirão. É a chance de sair de uma fila de seis anos sem conquistas.

Tem ainda o fator financeiro. Pela classificação às oitavas de final, o Inter recebeu cerca de R$ 6,4 milhões, sendo R$ 2,3 milhões pela vaga e o restante pelos três jogos como mandante que disputou.

É pouco, comparado com outros torneios, mas a premiação cresce a cada fase a partir de agora. Uma classificação às quartas de final renderia mais R$ 2,8 milhões, uma vaga na semifinal daria mais R$ 3,8 milhões, o vicecampeonato, mais 9,5 milhões, e um eventual título, R$ 24 milhões, sem contar as bilheterias. Em época de reestruturação financeira, é preciso aproveitar.