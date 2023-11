Inter: Coudet pode promover mudanças no meio de campo para duelo com Palmeiras

publicidade

O técnico Eduardo Coudet ganhou uma dúvida para preparar o Inter no duelo com o Palmeiras, na Arena Barueri, no sábado. O treinador precisou substituir o chileno Charles Aránguiz no intervalo por um desconforto muscular na coxa direita.

O departamento médico colorado afirmou que se trata de uma fadiga muscular e ele será avaliado diariamente. Os atletas retomaram os treinamentos nesta quinta-feira.

O volante Matheus Dias, que vinha sendo utilizado com frequência por Coudet, teve uma lesão muscular na coxa esquerda e fica fora de combate por quatro semanas.

Caso Aránguiz não se recupere, o problema de Coudet pode aumentar. Bruno Henrique, substituto natural do chileno, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

