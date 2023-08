Inter: Coudet reconhece dificuldade da altitude e admite preservação visando jogo na Bolívia

publicidade

O Inter deverá preservar jogadores no duelo de sábado, às 16h, contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio. Em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Coudet reconheceu que precisará de um time físico na altitude diante do Bolívar pelas quartas de final da Libertadores.

Por isso, o treinador reiterou que irá avaliar ao longo da semana as condições dos atletas para definir a escalação do final de semana. "A realidade é que o mais importante agora é a Libertadores, as quartas de final que temos que jogar. Vamos jogar no final de semana pensando no jogo do meio de semana", explicou.

Os jogos são separados por três dias. O jogo de ida na Bolívia acontece na terça-feira, às 19h.

Apesar do foco na competição continental, Coudet disse que está incomodado pela sequênia sem vitórias no Brasileirão. "Já jogamos várias partidas do Brasileirão e eu ainda não ganhei. Isso me preocupa. Estamos focados na Libertadores, é o que mais importa. Mas eu também quero ganhar no Brasileirão."

Veja Também