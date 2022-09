Inter: Daniel treina normalmente e fica à disposição para enfrentar o Santos

publicidade

*Com informações do repórter Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba

Desfalque nos dois últimos jogos, Daniel treinou normalmente nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, e fica à disposição de Mano Menezes para a partida contra o Santos no sábado, às 15h, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão. O goleiro está recuperado de trauma no olho direito.

#Inter | Daniel treina normalmente.

Recuperado de trauma no olho direito. Fica à disposição contra o Santos. Porém, Mano Menezes pode dar sequência para Keiller na meta colorada. Time será definido amanhã. @GuaibaEsporte pic.twitter.com/0AFMftk7rw — Marcelo Salzano (@marcelosalzano) September 29, 2022

Porém, a continuidade de Daniel na meta do Inter não está garantida. Isso porque Keiller, que foi titular nas últimas duas rodadas, pode ganhar uma sequência. Na vitória contra o Atlético-GO e no empate diante do Red Bull Bragantino, o arqueiro teve boas participações e foi elogiado pela torcida.

Dois retornos e uma dúvida

Para enfrentar o Peixe, o Colorado terá os retornos de Fabricio Bustos e Johnny. O lateral-direito cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Massa Bruta, enquanto o volante estava com a seleção norte-americana e foi desfalque nas últimas duas partidas do Brasileirão.

Wanderson, por sua vez, é dúvida. O atacante ainda se recupera de desconforto muscular muscular na coxa direita. Caso o camisa 11 siga de fora, Pedro Henrique vai ganhar uma sequência no ataque colorado ao lado de Alexandre Alemão.

