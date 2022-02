Inter divulga orientações para reembolso ou remarcação dos ingressos do Gre-Nal

publicidade

O Inter divulgou nesta segunda-feira informações sobre os ingressos do Gre-Nal, suspenso no último sábado devido ao ataque ao ônibus do Grêmio na chegada ao estádio Beira-Rio. A partida foi remarcada para o próximo dia 9, às 19h, na casa Colorada.

Segundo o Inter, todos os sócios, Colorados do Coração e não sócios que efetuaram o check-in ou compraram ingressos manterão seus acessos ativos normalmente, independentemente de terem entrado no estádio ou não. Da mesma forma, sócios que compraram pela internet e que optarem pelo cancelamento de seu ingresso poderão realizar o processo neste link, solicitando o reembolso.

Sócios e não sócios que realizaram a compra em dinheiro ou cartão na bilheteria física e desejam cancelar seu ingresso, deverão enviar e-mail para bilheteria-grenal435@internacional.com.br, a partir de quarta-feira, às 10h, identificando-se com: nome e CPF, juntamente com a cópia do documento, telefone de contato e dados bancários (agência, conta e CPF do titular da conta). O clube alerta para que os dados bancários e CPF devem ser os mesmos de quem efetuou a compra.

Sobre o reembolso, ocorrerá com prazo de cinco dias úteis, via depósito bancário, conforme dados enviados no e-mail. Poderá ser solicitado até as 16h30 do dia 9, data do Gre-Nal remarcado.

Sócios e não sócios que realizaram a compra em dinheiro ou cartão na bilheteria física e não possuem seu ingresso físico, deverão enviar e-mail para bilheteria-grenal435@internacional.com.br, solicitando a reemissão do ingresso, informando os dados: nome e CPF de quem realizou a compra, juntamente com a cópia do documento e telefone de contato.

Quem adquiriu ingressos para a área do Coração do Gigante e precisar de segunda via ou reembolso, deve acessar este link.