Inter divulga primeiros relacionados de Eduardo Coudet

publicidade

O Inter divulgou na tarde deste sábado os primeiros relacionados do técnico Eduardo Coudet. O centroavante Luiz Adriano foi liberado em função do falecimento de sua mãe, na última quinta-feira.

📝 Jogadores relacionados para o duelo com o Bragantino. #VamoInter pic.twitter.com/Cuz9wt1soz — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 22, 2023

Outro desfalque será o volante Bruno Henrique. O reforço ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID). Mauricio e Pedro Henrique seguem lesionados. Vitão está suspenso.

A novidade fica por conta do goleiro Sergio Rochet. A tendência é que ele seja o titular na estreia diante do Red Bull Bragantino, às 16h, em Bragança Paulista. A delegação desembarcou em São Paulo no final desta tarde.

Veja Também