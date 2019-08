Inter e João Emílio abrem Gauchão Feminino neste domingo

publicidade

As Gurias Coloradas e Associação Esportiva João Emílio entram em campo, neste domingo, pela primeira partida do Campeonato Gaúcho Feminino. O jogo será no Sesc Campestre, em Porto Alegre, a partir das 17h.

Os clubes se enfrentaram em duas oportunidades no Gauchão do ano passado e o desequilíbrio entre os times ficou evidente. Pelas quartas de final, as coloradas marcaram nove gols diantes das jogadoras de Candiota e no jogo de volta, 15 a 0. No último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o time feminino do Internacional empatou em 0 a 0 com o Kindermann/Avaí, em casa.

A lista das relacionadas ainda não foi divulgada, mas a técnica do Inter, Patrícia Gusmão, poderá contar com um novo reforço. Depois de passagem pelo Cagliari, da Itália, a zagueira Gabi Luizelli está de volta ao colorado.