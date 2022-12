Inter: Edenilson não se reapresentará com o grupo de jogadores

publicidade

Com sua situação no Inter indefinida, o meia Edenilson não irá se apresentar com o grupo de jogadores nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro. O departamento médico comunicou que o atleta realizou um pequeno procedimento de reparo na região do tórax e ficará duas semanas afastado.

A direção colorada ainda aguarda para definir o aproveitamento de Edenilson nesta temporada. Com contrato até o final de 2024, ele vem recebendo sondagens de clubes brasileiros, como Santos e Atlético-MG. Para negociar o meio-campista, o Colorado pede US$ 2 milhões (R$ 10,4 milhões, na cotação atual). Uma troca de jogadores também não é descartada.

Os demais atletas irão realizar avaliações médicas e atividades internas no CT Parque Gigante, divididos em escalas de horários. A primeira atividade no campo está marcada para o dia 16 de dezembro.

