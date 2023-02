Inter empata com Novo Hamburgo em jogo truncado no Estádio do Vale

publicidade

Inter e Novo Hamburgo ficaram no empate em 0 a 0 em jogo truncado na noite deste domingo, no Estádio do Vale, pela 5ª rodada do Gauchão. O Colorado, que fez testes em sua escalação inicial, pouco produziu e esbarrou na falta de inspiração ofensiva e no esburacado gramado.

O duelo foi sonolento na maior parte do tempo. A emoção ficou para os minutos finais, quando o jogo virou franco. Alan Patrick quase anotou um gol de placa, driblando três marcadores, mas parou na trave.

Com o ponto somado, o time de Mano Menezes chega a nove pontos e reassume a segunda colocação. Porém, são seis pontos de distância para o líder Grêmio. Na próxima rodada, o Inter recebe o Caxias, terceiro colocado, no estádio Beira-Rio, às 21h30min. O Novo Hamburgo visita o Brasil de Pelotas, às 19h.

Gramado dificulta

Mano aproveitou para rodar o elenco nesta noite. O lateral Mário Fernandes, o volante Gabriel Baralhas e o atacante Alemão foram as novidades na escalação. O camisa 35 foi bastante cobrado pelo treinador ao longo da primeira etapa. Com o gramado como um adversário a mais, o Colorado até tentou controlar a posse de bola, mas os passes saíam "mascados" e a dificuldade para dominar o meio de campo era nítida.

Em lances individuais, Pedro Henrique era quem mais tentava. O Novo Hamburgo aguardava oportunidades para contragolpear. No entanto, esbarrava nas dificuldades de construção ofensiva.

O jogo foi esquentando aos poucos. De fora da área, o meia Alan Patrick assustou em finalização que tirou tinta da trave aos 20 minutos. O Noia, mesmo atuando em casa, teve somente uma finalização na primeira etapa. Lucas Gaúcho experimentou de longe e tirou o "UH" da arquibancada.

O Colorado guardou para os últimos dois minutos os lances de maior perigo, e em sequência. Alemão fez boa jogada na direita e cruzou na medida para Wanderson marcar. O camisa 11 testou fraco e o goleiro segurou sem problemas. No lance posterior, foi a vez de Pedro Henrique, desequilibrado, mandar nas mãos do goleiro após cruzamento de Wanderson.

Emoção só no fim

Nem Inter, nem Novo Hamburgo e nem o gramado de jogo apresentaram mudanças para o começo do segundo tempo. O resultado foi um filme repetido do truncado primeiro tempo. Ambas equipes bem combativas, especialmente no meio de campo, e sem criar lances de perigo.

O Mano promoveu as trocas iniciais aos 24 minutos e testou alternativas no sistema de jogo. Bustos, Johnny e Mauricio ganharam as vagas de Moledo, De Pena e Alemão. Na lateral, Mário Fernandes foi deslocado para a zaga, função que já desempenhou diversas vezes na carreira.

O Inter tinha mais a bola. Apesar disso, não conectava tabelas no ataque. O Novo Hamburgo passou a se retrancar conforme o relógio avançava. Quando se organizava, o Colorado levava perigo. Wanderson quase marcou em toque de esquerda de dentro da pequena área. Ele acabou alcançando a bola desequilibrado e não conseguiu empurrar para o fundo da rede.

As alterações deram maior apetite ao Colorado que passou a frequentar mais o setor ofensivo e fez o final do jogo ser de um time só. Melhor jogador do Inter no jogo, Alan Patrick tentou resolver sozinho e quase conseguiu. Em lance individual, o camisa 10 entrou driblando na defesa, deixou três jogadores para trás e finalizou forte. O goleiro espalmou e a bola foi na trave. Quase um golaço, que compensaria os 90 minutos de poucas emoções.

O Novo Hamburgo tentou responder em testaço do zagueiro Guilherme Mattis pela linha de fundo. Entretanto, não teve jeito. Fim de jogo e 0 a 0.

Gauchão 2023 - 5ª rodada

Novo Hamburgo 0

Lucas Maticoli; Itaqui, Kesley, Guilherme Mattis e João Vinicius (Barbieri); Zé Vitor, Filipe Fraga e Luiz Meneses (Nicolas Ferri); Matheus Lagoa (Maurinho), Dionathã (Fabricio) e Lucas Gaúcho (Patrick Correia). Técnico: Edinho Rosa.

Inter 0

Keiller; Mário Fernandes, Rodrigo Moledo (Bustos), Vitão e Renê; Baralhas, De Pena (Johnny), Alan Patrick; Wanderson (Estevão), Alemão (Mauricio) e Pedro Henrique (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

Cartões amarelos: Alemão, Baralhas e Renê (Inter) Lucas Gaúcho, Maurinho e Zé Vitor (Novo Hamburgo)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS)

Data e hora: 05/02, domingo, às 20h30min

Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS)