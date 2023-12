Inter encaminha renovação de Coudet, afirma jornalista argentino

publicidade

O técnico Eduardo Coudet acertou a renovação do contrato com o Inter. A informação é do jornalista argentino Juan Pablo Mendez, do Olé.

Segundo Mendez, Coudet teria encaminhado a renovação até 2025. Faltaria apenas oficializar o acordo.

Me confirman de Porto Alegre: Coudet arregló su continuidad en el Inter hasta 2025.

Falta la oficialización. — Juan Pablo Méndez (@juanpablodeole) December 12, 2023

A renovação com Chacho Coudet é a prioridade do presidente reeleito Alessandro Barcellos. O mandatário do Inter confia na sequência do argentino em Porto Alegre. Nessa segunda-feira, em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba, Barcellos admitiu que o treinador pediu um tempo para ficar com a família e pensar no seu futuro. No entanto, a expectativa da direção é pela continuidade.

Em sua segunda passagem pelo Inter, Chacho foi contratado em julho de 2023, com contrato até o fim deste ano. Na temporada 2020, esteve por 11 meses no comando colorado, deixando o Inter como líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas-de-final da Copa Libertadores e para as quartas-de-final da Copa do Brasil.

