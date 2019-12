Inter encaminha venda de Juan Alano ao futebol japonês

publicidade

* Com informações do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba

O Inter encaminhou a venda do meia Juan Alano ao futebol japonês. De acordo com informações do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, o atleta irá para o Kashima Antlers por aproximadamente US$ 2 milhões. O Inter ficará com uma porcentagem do vínculo do jogador, o que poderá render 20% do valor de uma eventual futura venda.

A confirmação da venda só será divulgada pelo clube japonês no início do mês de janeiro. Atendendo a pedidos do clube japonês, o Inter também não irá divulgar informações a respeito da transação.

Juan Alano, de 23 anos, foi um dos destaques na campanha do Coritiba, que terminou com o retorno da equipe paranaense à Série A do Campeonato Brasileiro. Na competição, entrou em campo em 33 dos 38 jogos do time, marcando cinco gols. Ao longo da temporada, contando todas as competições, atuou em 45 oportunidades, jogando mais de 3.400 minutos.