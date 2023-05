Inter encara Metropolitanos sob pressão e busca liderança do Grupo B na Libertadores

publicidade

Um treinador prestigiado, um time desfigurado e igualmente pressionado tal qual seu comandante, uma zaga totalmente reserva e o fardo de cinco derrotas consecutivas. Este é um extrato do que transformou o jogo contra um adversário inexpressivo no cenário sul-americano em desafio para o Inter, nesta quinta-feira, às 21h, em Caracas, diante do Metropolitanos.

No Estádio Olímpico de la UCV, provavelmente com pouquíssima torcida, uma vitória vale a liderança do Grupo B da Libertadores depois da virada por 2 a 1 na terça-feira do Independiente Medellín sobre o Nacional, deixando ambos com sete pontos. O Colorado caiu para terceira posição, com cinco.

"É um jogo divisor de águas para a gente. Chance para assumir a liderança e ficar mais tranquilo na tabela e almejar a classificação. O momento pede que a gente esteja mais concentrado para dar a volta por cima é o mais importante para a nossa sequência. Devemos entrar com esse objetivo," avalia o volante Campanharo.

Não bastasse a crise dentro de campo depois do 3 a 1 no Gre-Nal, e fora de campo reforçada com as entrevistas discrepantes do atual treinador e o antigo executivo William Thomas, Mano Menezes deixou Porto Alegre com mais problemas: Mercado e Maurício são as novas baixas. Ou seja, o setor defensivo será todo de suplentes: Rômulo, Moledo, Nico e Thauan Lara. De Pena deve compor o meio ao lado de Alan Patrick. E na frente, novamente Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano brigam por duas vagas.

Metropolitanos tenta somar primeiro ponto

Quando o Inter comemorava o bicampeonato da Recopa em 2011, o adversário de hoje estava nascendo. O Metropolitanos é o atual campeão nacional, único título na história do campeonato. No mês de maio foram quatro jogos, duas vitórias e duas derrotas, uma delas pela Libertadores para o Independiente Medellín. Em casa, venceu o Monagas e no fim de semana a Portuguesa FC. Zerado na tabela do Grupo B e ciente das dificuldades, um empate contra o Inter será celebrado.

Copa Libertadores - 4ª rodada

Metropolitanos

Schiavone; Bolívar, Ferro, Moreno e Meneses; Laratonda e Marchán; Gómez, Cermeño e Lucena; Ortiz. Técnico: José María Morr.

Inter

Keiller (John); Rômulo (Igor Gomes), Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Thauan Lara; Johnny e Campanharo; Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Alemão (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Nicolas Lamolina (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky e Mariana de Almeida (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Data e hora: Quinta-feira, 25 de maio, às 21h.

Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas.