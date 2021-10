Inter encara o São Paulo no Morumbi para se aproximar do G4

publicidade

Inter e São Paulo se enfrentam neste domingo, no Morumbi, em um duelo no qual os três pontos são importantes para os dois times, que ainda buscam garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores da América – ou ficar longe do Z-4. Apenas por estes motivos, o encontro já seria importante, mas o cenário transcende os 90 minutos da partida e alcança a histórica rivalidade Gre-Nal. Afinal, acontecimentos neste jogo podem influenciar no clássico, que será disputado no sábado seguinte, no Beira-Rio, e que poderá ser decisivo para a permanência ou a queda do Grêmio para a segunda divisão.

O Grêmio também joga neste domingo e, antes do Gre-Nal, ainda enfrenta o Atlético-MG, quarta-feira, no Mineirão. O Inter, entretanto, terá a semana livre após o jogo com o São Paulo. Mas sete dos seus jogadores, incluindo cinco titulares, estão pendurados por dois cartões amarelos. Taison, o capitão, e Yuri Alberto, o goleador, estão nesse grupo e, em caso de novo cartão no Morumbi, desfalcam o time no Gre-Nal.

Por isso, a semana foi intensa. Parte da torcida, inclusive, pressionou o clube utilizando as redes sociais para que alguns titulares, principalmente os pendurados, fossem poupados. A chance de isso acontecer, entretanto, é remota. O Inter ainda precisa de pontos para alcançar o objetivo que lhe resta na temporada, que é a vaga direta na fase de grupos na Libertadores, sem passar pela temida fase de mata-mata anterior. A vitória, algo que não vem há três rodadas, é fundamental.

Por isso, a tendência é que todos os jogadores em condições físicas comecem a partida. Se houver essa possibilidade, eles podem ser poupados ou retirados para evitar um cartão amarelo no segundo tempo, utilizando uma das cinco substituições permitidas. Ou seja, a tendência é que Yuri Alberto e Taison comecem jogando. Na mesma situação estão Moisés, Saravia, Maurício, Boschilia e Zé Gabriel. Os dois primeiros são considerados titulares, o terceiro é o substituto de Patrick, que foi expulso na rodada passada, diante do Corinthians, e os dois últimos são reservas, devendo começar no banco.

Campeonato Brasileiro - 29ª rodada

São Paulo

Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinicius), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez (Rodrigo Nestor); Luciano e Rigoni. Técnico: Rogério Ceni.

Inter

Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Maurício; Caio Vidal (Boschilia) e Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Local: São Paulo, estádio Morumbi (SP)

Data: Domingo, 31 de outubro de 2021.

Hora: 18h15min

