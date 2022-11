Inter encerra Brasileirão com "mini" Paulistão para manter vice-liderança

publicidade

Depois de vencer o Athletico-PR no Beira-Rio, o Inter já retomou os trabalhos na manhã deste domingo visando as últimas duas rodadas do Brasileirão. Vice-líder, a equipe de Mano Menezes segue focada para manter essa posição até o fim do campeonato. O desafio estará em um mini Campeonato Paulista. Nos compromissos derradeiros, Colorado encara o São Paulo, na terça-feira, e o campeão Palmeiras na última rodada, no domingo, em Porto Alegre.

O Colorado soma 67 pontos, tem três a mais que Corinthians e Fluminense, os perseguidores mais próximos. Com seis pontos em disputa, o Inter depende só de si para garantir o segundo lugar. A intenção do segundo lugar visa o sucesso esportivo e também o retorno financeiro.

Nos trabalhos deste domingo, o grupo colorado foi dividido. Enquanto os titulares da vitória foram para a academia, o restante do grupo foi a campo e participou de treino técnico. Na terça-feira, o Colorado encara o São Paulo, no Morumbi, às 21h30min.

Veja Também