Inter encerra preparação para duelo com Cruzeiro com dúvida na lateral

O Inter encerrou neste sábado a preparação para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, na tarde deste domingo. O Colorado finalizou os trabalhos no CT Parque Gigante com dúvidas na lateral-esquerda.

O colombiano Nico Hernández ainda se recupera de dores no joelho e não é presença garantida para o confronto. Ele sentiu o problema logo no primeiro tempo do empate com o América-MG, mas seguiu até a metade do segundo tempo.

Caso ele não se recupere, a tendência é que Dalbert inicie como titular, apesar da contestação da torcida.

Nas demais posições, a tendência é de manutenção do time. Rochet, Bustos, Mercado, Vitão e Nico ou Dalbert. Johnny, Aránguiz, Maurício e Alan Patrick, Wanderson e Enner Valencia.

