Inter encerra semana de treinos com atividades físicas, técnicas e táticas

publicidade

O treinador Diego Aguirre fechou a semana de trabalhos do Inter com atividades físicas, técnicas e táticas no gramado do CT Parque Gigante. Com um longo período sem jogos em virtude de ter três jogadores convocados para partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Colorado aproveita para aprimorar alguns aspectos. Segundo repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, o recondicionamento do meia Patrick é um deles.

O Inter folga neste domingo e volta a trabalhar na segunda-feira. Com 23 pontos somados na tabela, o Colorado ocupa a 10ª posição na classificação, estando quatro pontos atrás da zona da Libertadores da América. A próxima partida está marcada para o dia 13, segunda-feira, às 20h, contra o Sport, em Recife.

Após as liberações estadual e municipal para a volta do público aos estádios, o Colorado espera ter o retorno do torcedor ao Beira-Rio no dia 19 de setembro, quando encara o Fortaleza, às 11h, em Porto Alegre.

Veja Também