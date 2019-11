Inter encerra semana de treinos sem indicar time contra o Corinthians

publicidade

O técnico Zé Ricardo optou por não dar pistas sobre a equipe do Inter que irá escalar para enfrentar o Corinthians, a partir das 18h deste domingo, no Itaquerão – estádio no qual ainda não venceu. Depois de dois dias de trabalhos com portões fechados no Beira-Rio, o grupo colorado encerrou a preparação para o jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro com um recreativo no Parque Gigante, na manhã deste sábado.

O centroavante Paolo Guerrero, que atuou os 90 minutos do jogo contra a Colômbian em amistoso nessa sexta-feira, pela seleção peruana, encontrará com o grupo colorado direto em São Paulo. Ele deve começar o confronto no banco de reservas. Antes da bola rolar, ele será reavaliado. Caso ele não comece, Rafael Sobis deverá ser o titular. No que será seu sexto jogo à frente do Inter, o técnico Zé Ricardo deverá pôr em campo a sexta escalação diferente.

Inter e Corinthians têm a mesma pontuação na tabela do Brasileirão – 49. Os colorados só estão na frente devido ao número de vitórias.