Inter enfrenta América-MG para consolidar vice-liderança do Brasileirão

O título é quase impossível e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores já foi assegurada. Então, nas quatro rodadas finais do Brasileirão, o Inter vai dedicar-se ao objetivo que lhe resta, que é garantir a maior soma em dinheiro possível em prêmios. Por isso, viajou para Belo Horizonte mobilizado com o objetivo de vencer o América-MG, nesta quarta-feira, às 16h, na Arena Independência, garantindo mais três pontos na tabela de classificação e a sua manutenção na vice-liderança.

Brasileirão Série A: acompanhe América-MG x Inter em tempo real

O título, que deve ser confirmado pelo Palmeiras nesta rodada, garantirá R$ 45 milhões. O vice vale R$ 42,7 milhões e o terceiro lugar R$ 40,5 milhões. Trata-se de um dinheiro fundamental para amenizar a crise financeira do Inter, que segue se avolumando. Além disso, cada centavo é importante para que os dirigentes colorados concretizem o projeto de garantir as permanências de jogadores como Wanderson e Vitão, que precisam ter os direitos adquiridos.

O atacante, cujo contrato de empréstimo ao Inter vale até dezembro, custará 4,5 milhões de euros que podem ser pagos em seis parcelas ao Krasnodar, da Rússia. Já o zagueiro de só 22 anos pertence ao Shakhtar Donetsk e, para que ele fique após julho, quando se encerra o seu contrato, o Inter teria que pagar 3 milhões de euros ao clube ucraniano. Há outros concorrentes, inclusive, e uma negociação com o Shakhtar Donetsk terá que começar praticamente do zero.

Para a partida contra o América, Mano Menezes contará com reforços importantes em todos os setores da equipe. O volante Johnny retorna ao meio-campo. No ataque, o reforço é Alemão e, na defesa, Fabricio Bustos retorna. Além deles, o técnico contará com Gabriel Mercado, também recuperado de lesão, mas que deverá ficar no banco de reservas. Taison, com um quadro febril, ficou em Porto Alegre e deve voltar no final de semana, quando o Inter enfrenta o Athletico Paranaense, no Beira-Rio.

O América-MG, apesar de não ter vencido nenhum dos seus mais recentes três jogos, ainda luta por uma vaga na Libertadores da América.

Brasileirão Série A - 35ª rodada

América-MG

Matheus Cavichioli; Cáceres, Conti, Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Alê e Juninho; Everaldo (Aloísio), Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini.

Inter

Keiller; Fabricio Bustos, Rodrigo Moledo (Gabriel Mercado), Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; Pedro Henrique e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-Fifa).

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL-Fifa)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN-Fifa).

Data e horário: Quarta-feira, 2 de novembro, às 16h

Local: Arena Independência, em Minas Gerais (BH)