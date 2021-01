Inter enfrenta RB Bragantino na primeira das "seis finais" do Brasileirão

publicidade

Chegou a hora de enfrentar a primeira das “seis finais”, como o Inter gosta de definir as rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. Estes compromissos valem nada menos que um título que não vem desde 1979, além do fim de um jejum de quase dez anos sem grandes conquistas em geral – e, de lambuja, R$ 33 milhões em premiação, ao final de uma temporada em que os cofres foram assolados pelos efeitos da pandemia. Domingo, às 18h15min, os comandados de Abel Braga enfrentam o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, tentando estabelecer um recorde nos pontos corridos: nove vitórias consecutivas.

Enfim, com as partidas recuperadas no meio da semana, todos os times têm o mesmo número de jogos. Após 32 rodadas, o Inter lidera com quatro pontos de vantagem, mas tem três concorrentes fortes na disputa: Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Enquanto seguir vencendo, o Inter se manterá ao menos “uma rodada” à frente dos rivais. Só falta, porém, combinar com o Bragantino. Após uma semana em que enfrentou (e superou) o então líder São Paulo e o rival Grêmio, nada de moleza na tabela do time colorado. O adversário deste domingo também vive um ótimo momento.

Após vencer o Corinthians fora de casa, o Bragantino se tornou o segundo melhor time do returno do Brasileiro, com 25 pontos em 39 disputados, atrás apenas do Inter, que tem 27. Ostenta a segunda maior invencibilidade em vigência – se o Inter não perde há dez jogos, a equipe paulista está invicta há cinco (quatro vitórias e um empate). Além disso, conta com a principal revelação do Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Claudinho, que já divide o topo da artilharia com Thiago Galhardo e Marinho, todos com 16 gols.

Além de um encontro entre líder e vice-líder do returno, será também um confronto entre duas gerações de treinadores. Um dos responsáveis pela ascensão do Bragantino, que abandonou a fuga do rebaixamento e começou a sonhar com Libertadores, é Maurício Barbieri. O técnico de 39 anos, que assumiu o time em setembro de 2020, tem Abel Braga como referência.

“O professor Abel tem toda a minha admiração, todo o meu carinho. É uma referência para qualquer treinador jovem no Brasil, não à toa é campeão do mundo. Fico feliz pelo momento que ele está vivendo no Inter, porque muitas pessoas maldosas falaram coisas que não são verdade”, elogiou Barbieri, complementando: “Agora, claro que vamos tentar impor nosso jogo e, apesar de todo esse meu respeito e carinho, nós vamos lá para tentar estragar a festa”.

Para não ter sua festa estragada, a ordem no Inter é manter os pés no chão, evitar euforia e trabalhar em silêncio. “Nada de oba-oba, agora tem que cuidar as postagens em rede social, cuidar o que faz extra-campo...”, comentou Moisés. O time treinou durante a maior parte da semana sem sequer dar entrevistas, a não ser breves declarações divulgadas pela assessoria de imprensa. Galhardo, que se recupera de lesão, foi cobrado por ter se manifestado nas redes sociais ao final do Gre-Nal. A prioridade a partir de agora é não dar arma aos rivais e manter foco absoluto nestas seis rodadas que podem entrar para a história do clube.

A volta de Galhardo, aliás, pode ser a única novidade para domingo, na remota hipótese de que ele esteja apto, mas começando no banco. As últimas definições devem acontecer no treino da manhã deste sábado. A tendência é que Caio Vidal reassuma a posição que foi de Peglow no Gre-Nal, e o restante da escalação seja a mesma que começou contra o Grêmio.

Brasileirão - 33ª Rodada



Inter

Marcelo Lomba; Rodinei, Cuesta, Lucas Ribeiro e Moisés; Rodrigo Dourado, Praxedes Edenílson e Patrick; Caio Vidal e Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Raul e Claudinho; Artur, Ytalo e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF) e o árbitro de vídeo Heber Roberto Lopes (SC)

Horário: 18h15min

Estádio: Beira-Rio