Inter enfrenta São Paulo com três titulares pendurados antes do Gre-Nal

O Inter enfrenta o líder São Paulo na quarta-feira com três jogadores pendurados com dois cartões amarelos e se receberem o terceiro não poderão enfrentar o Grêmio, no domingo, no estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. São eles: Victor Cuesta, Rodrigo Dourado e Caio Vidal. Além deles, os reservas Abel Hernández, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme e Matheus Jussa vivem situação semelhante.

O defensor argentino acumula oito cartões amarelos no Brasileiro e a última vez que recebeu a advertência foi na partida entre Inter e Ceará, no dia 7 de janeio. Nos últimos dois compromissos, conseguiu evitar o terceiro.

Dourado recebeu apenas dois cartões nos 12 jogos que fez pelo Inter no Campeonato Brasileiro. O segundo foi contra o Botafogo, no dia 12 de dezembro. Desde então, o volante disputou cinco partidas sem receber o terceiro.

Já Caio Vidal fez sete jogos pelo Inter e recebeu as duas advertências na segunda e na terceira partida no Brasileirão. Ou seja, a última vez que recebeu o amarelo foi contra o Palmeiras, há um mês. Na sequência, ele fez quatro partidas e passou incólume.

O Inter treinou na manhã desta terça-feira no CT do Parque Gigante e no início da tarde viajou para São Paulo. Na quarta-feira, às 21h30min, no Morumbi, faz o confronto direto do vice-líder, com 56 pontos, contra o líder, o Tricolor Paulista, que tem 57.

