Inter enfrentará o Olimpia nas oitavas de final da Copa Libertadores

O Inter enfrentará o Olimpia-PAR nas oitavas de final da Libertadores 2021. A definição ocorreu nesta terça-feira em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Como foi o primeiro colocado do grupo B, o Colorado jogará a primeira partida fora de casa e a segunda no Beira-Rio.

Inter e Olimpia se enfrentaram no grupo B da atual Libertadores e o Colorado venceu os dois jogos. No Beira-Rio, na terceira rodada, o time de Miguel Ángel Ramírez goleou por 6 a 1. Na partida de volta, na sexta rodada, Yuri Alberto marcou o gol da vitória sobre os paraguaios.

O sorteio definiu ainda os chaveamentos da Libertadores. Caso avance para as quartas de final, o Colorado pegará o vencedor de Defensa y Justicia e Flamengo. Se o clube carioca avançar para as quartas e o Inter também, o Colorado jogará a segunda partida fora de casa, pois o adversário terminou a fase de grupos melhor classificado que a equipe de Miguel Ángel Ramírez.

O primeiro jogo das oitavas será marcado entre os dias 13 e 15 de julho. E o segundo, entre os dias 20 e 22 do mesmo mês. As partidas das quartas estão marcadas entre os dias 10 e 19 de agosto. As semifinais entre 21 e 30 de setembro. A grande final ocorre no dia 21 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

• Confira os confrontos

Defensa Y Justicia-ARG x Flamengo

Boca Juniors-ARG x Atlético-MG

Universidad Católica-CHI x Palmeiras

Cerro Porteño-PAR x Fluminense

Vélez Sarsfield-ARG x Barcelona-EQU

São Paulo x Racing-ARG

River Plate-ARG x Argentinos Juniors-ARG

Olimpia-PAR x Inter

