Inter: Enner Valencia faz trabalho em separado e é dúvida para duelo com Cuiabá

publicidade

As condições físicas do centroavante Enner Valencia começam a despertar uma atenção especial do Inter. Pelo segundo treino consecutivo, o equatoriano fez uma atividade em separado dos demais atletas de Eduardo Coudet. Nesta terça-feira, ele correu ao redor do gramado do CT Parque Gigante e fez trabalhos especiais de recuperação física.

Valencia será avaliado diariamente pelo médicos, é dúvida para o jogo contra o Cuiabá, sábado, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O foco principal colorado está no duelo com o River Plate, na próxima terça-feira. Se a evolução durante a semana não for positiva, Valencia será preservado.

Cuidado especial

Após uma temporada expressiva na Europa e uma Copa do Mundo, Valencia não teve férias em julho e já emendou o restante da temporada do futebol brasileiro. Até o momento, o equatoriano soma 62 jogos desde julho de 2022 até 2023. Em comparação, Alan Patrick, por exemplo, tem 35 jogos.

Veja Também