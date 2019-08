Inter está "otimista" para ter Guerrero no segundo jogo da semifinal

publicidade

Por conta do calendário, o Inter pode perder Paolo Guerrero para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. No dia 5 de setembro, o Peru enfrenta o Equador, nos Estados Unidos, em um amistoso em Nova Jersey. O jogo de volta diante dos mineiros acontece um dia antes e, por isso, o Inter já trabalha nos bastidores para resolver a situação e poder contar com o atacante.

O Inter está "otimista" para contar com o jogador, de acordo com as palavras do próprio vice, Roberto Melo, que falou à imprensa no desembarque do Inter em Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira, após vitória sobre o Cruzeiro no jogo de ida, por 1 a 0. Segundo ele, o Inter trabalha com duas possibilidades: conseguir a liberação do jogador ou alterar a data do confronto de volta.

No entanto, Melo pregou cautela, até por entender que o Peru irá querer contar com Guerrero, principal nome da seleção, para as partidas. Ele reconheceu a dificuldade, mas admitiu que o Inter já trabalha junto à Federação Peruana, à Conmebol e à CBF para encontrar soluções. "Sabemos que é difícil, o calendário é apertado. Mas não podemos ser prejudicados. Vamos aguardar e trabalhar para contar com ele no segundo jogo", afirmou.

Questionado sobre uma possível data para levar para a CBF por uma eventual transferência da data do jogo da semifinal, Melo admitiu que a diretoria ainda não encontrou uma solução viável.

O dirigente evitou falar em uma busca de liberação para uma eventual decisão. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil está marcado para o dia 11 de setembro, um dia depois de o Peru enfrentar o Brasil em um amistoso na Califórnia.