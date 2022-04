Inter estuda exercer direito de compra de Bruno Méndez, mas esbarra em valores

publicidade

Com empréstimo se encerrando em junho deste ano, o Inter precisa começar a decidir se irá exercer o direito de compra do zagueiro Bruno Méndez, que deve ser titular nesta terça-feira, pela Sul-Americana. O defensor foi cedido pelo Corinthians, mas o vínculo de empréstimo se encerra em junho.

No entanto, o Corinthians pretende contar com o jogador para a sequência da temporada. Ele faz parte dos planos do técnico Vitor Pereira para as disputas do alvinegro.

O Inter tem preferência para exercer o direito de compra do zagueiro. No entanto, precisaria desembolsar US$ 6 milhões para isso.

Na sua apresentação, o novo executivo, William Thomas, afirmou que iria se "inteirar" a respeito do assunto. Internamente, o Inter sabe da dificuldade em chegar ao valor pretendido pelo Corinthians, e deve tentar algum tipo de acordo.

Em entrevista coletiva, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves afirmou que pretende contar com o jogador. Ele elogiou o atleta e disse que o treinador conhece o zagueiro. "Se o Inter não comprar, ele volta imediatamente", resumiu.

O sistema defensivo do Inter ganhou, recentemente, um retorno importante. O zagueiro Rodrigo Moledo, que ficou mais de um ano parado por conta de lesão, retornou e fez boa partida na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã.

Bruno Méndez chegou ao Inter em 2021, com vínculo até 30 de junho. Nas duas temporadas em que esteve no Beira-Rio até o momento, disputou 40 jogos com a camisa do Inter, e marcou um gol.

O Inter entra em campo pela terceira rodada da Sul-Americana nesta terça-feira, para enfrentar o Independiente Medellín, fora de casa. A partida acontece às 21h30min. O colorado precisa de uma vitória para brigar pela única vaga nas oitavas, já que apenas o líder de cada grupo avança.

