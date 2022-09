Inter faz treino técnico e tático no CT do Parque Gigante

publicidade

O Inter voltou a trabalhar nesta sexta-feira pela manhã em preparação para o jogo de domingo, às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O técnico Mano Menezes organizou atividades técnicas e táticas no CT do Parque Gigante.

Num primeiro momento, o grupo fez um treino de passe e deslocamento num dos gramados do CT. A atividade se deu em campo reduzido e reuniu titulares e reservas. Em seguida, um trabalho tático foi promovido e neste momento Mano decidiu restringir o acesso da imprensa.

Bom dia, torcida colorada! Bola rolando para o treinamento desta sexta. #VamoInter pic.twitter.com/ejBt2ZKjDS — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 2, 2022

A exemplo dos treinamentos anteriores, as atividades de hoje não mostraram a equipe que vai encarar o Timão no fim de semana. A tendência é de manutenção da escalação que venceu o Juventude no Beira-Rio.

Fora de casa, o Colorado lutará para entrar de vez no G4, já que o Corinthians é o atual quarto colocado, com 42 pontos, a exemplo do Inter. Se vencer seu jogo e contar com ajuda de resultados paralelos, o time gaúcho poderá até roubar a terceira colocação do Fluminense. O clube carioca medirá forças com o Athletico-PR em Curitiba.

Veja Também