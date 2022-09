Inter finaliza preparação para jogo contra o Corinthians

publicidade

O Inter finalizou na manhã deste sábado a preparação para o jogo deste domingo contra o Corinthians. A partida está agendada para as 16h, na Neo Química Arena. Os jogadores do Colorado realizaram hoje trabalhos mais leves, com direito a atividade física, treino complementar e rachão.

A grande novidade na lista de relacionados, divulgada hoje, é a presença de Rodrigo Moledo. O defensor trabalhou com o grupo durante toda semana e deverá ficar no banco de reservas como opção, já que a defesa está firmada com Vitão e Gabriel Mercado.

O time, aliás, deverá ser o mesmo que venceu o Juventude, com a seguinte formação: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, De Pena e Mauricio; Wanderson e Alemão.

📝 Jogadores relacionados para o confronto com o Corinthians. #VamoInter pic.twitter.com/tdQJXGKdSn — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 3, 2022

Com 42 pontos, o Inter está na quinta posição, com a mesma pontuação do time paulista, mas uma colocação abaixo pelos critérios de desempate. Se vencer seu jogo e contar com ajuda de resultados paralelos, o time gaúcho poderá até roubar a terceira colocação do Fluminense. O clube carioca medirá forças com o Athletico-PR em Curitiba.

