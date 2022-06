Inter ganha confiança e tranquilidade após duelo com paulistas fora de casa

publicidade

Mais que os simples porém fundamentais quatro pontos, o Inter carrega de São Paulo, onde enfrentou Bragantino e Santos na última semana, tranquilidade para seguir o trabalho, confiança no futuro próximo e algumas novas convicções. Entre elas, está a que, neste momento, até que seja contratado um novo centroavante, Alexandre Alemão é titular do Inter.

Apesar de não antecipar seus planos para a partida de amanhã, contra o Flamengo, no Beira-Rio, Mano Menezes não ficou contente com o desempenho do setor ofensivo na partida contra o Santos. Na Vila Belmiro, onde o técnico não pôde escalar Wanderson, suspenso, o técnico elegeu David e Pedro Henrique para começarem como titulares. O desempenho não foi bom e melhorou um pouco na segunda etapa, a partir da entrada de Alemão.

Por isso, a tendência é que Mano opte pela volta do ex-jogador do Novo Hamburgo. Ele se juntaria a Wanderson, que retorna naturalmente ao time, no ataque. A formação será observada melhor hoje, no primeiro e único treino entre a viagem desde Santos e a partida contra o Flamengo. A outra única alternativa realista para a vaga é a manutenção de David, improvável, já que Wesley Moraes sequer esteve no grupo em São Paulo.

No meio-campo, Mano trabalhará para substituir Edenilson, que recebeu o terceiro cartão amarelo na Vila. Ele também evitou antecipar suas preferências, mas a tendência é que, diante da ausência do titular, o setor de marcação seja reforçado com a presença de dois volantes com características mais defensivas.

Ou seja, os escolhidos para iniciar devem ser Gabriel e Rodrigo Dourado, com maior liberdade para o segundo. Desta forma, a vigilância aos atacantes flamenguistas seria aumentada. “O time está entendendo o jogo e buscando as soluções necessárias para solucionar cada partida, que são diferentes entre si. Os jogadores de fora estão entrando e indo bem. Esse crescimento eu sinto em toda a equipe. O time está ganhando corpo e mostrando que pode se transformar naquilo que queremos”, afirmou o treinador, ainda no vestiário da Vila, mostrando otimismo.