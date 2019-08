Inter joga contra o Flamengo pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

publicidade

O time feminino do Internacional recebe, em casa, o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final. O jogo deste sábado será disputado no campo do SESC, em Porto Alegre, a partir das 14h.

As duas equipes já se enfrentaram pela fase classificatória, quando as cariocas venceram por 2 a 0. Após 15 rodadas, o time colorado terminou em 5º lugar, com 29 pontos. As flamenguistas, uma posição acima, com 32 pontos ganhos. A coordenadora técnica do time, Duda Luizelle, ressaltou que a partida será muito disputada. "A gente sabe que será um jogo super difícil, mas o Inter está preparado para vencer o Flamengo em casa", ressalta.

A partida de volta acontece no sábado seguinte, dia 24, às 14h, no Estádio da Gávea. Os mata-matas da elite do futebol feminino nacional não contam com saldo de gols qualificado. Assim, em caso de empate no placar agregado dos dois jogos, a decisão será nos pênaltis.