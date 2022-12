Inter: jovem Matheus Dias agrada e deve receber mais oportunidades no Gauchão

publicidade

O volante Matheus Dias, de 20 anos, vai receber mais oportunidades no time do Inter em 2022. De acordo com a Rádio Guaíba, o jogador foi aprovado nos testes na final do Brasileirão e deverá atuar com frequência no Gauchão.

Nos últimos compromissos deste ano, ele teve boa performance contra São Paulo e Palmeiras. A direção pretende ampliar o contrato do jogador, que vai até 2024, e ele deve receber um acréscimo salarial.

🤔 PENSANDO NO FUTURO



⚽️ Matheus Dias terá mais oportunidades no Gauchão.



🇦🇹 A diretoria do Inter busca prorrogar o contrato do volante, o atleta receberá uma valorização salarial e terá seu contrato extendido.



🖋️ O contrato atual vai até fevereiro 2024.



📸 Divulgação/Inter pic.twitter.com/Kq2x09144b — Guaíba Esporte (@GuaibaEsporte) December 2, 2022

Matheus Dias chegou ao clube no início de 2021. No Sub-20 do Inter, ele ajudou nas conquistas do Brasileirão, Supercopa do Brasil e Gauchão. Destaque na base colorada, o volante foi promovido ao profissional no início desta temporada.

