Inter libera e Boschilia negocia saída para o Cruzeiro

Após liberar Wesley Moraes, emprestar Bruno Gomes e estar próximo de anunciar o empréstimo de Moisés, o Inter pode ter mais um jogador de saída do clube nos próximos dias. Trata-se do meio-campista Gabriel Boschilia, que foi liberado pelo Colorado para negociar com o Cruzeiro. O atleta tem contrato no Beira-Rio até o final deste ano — ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Em contato com o Correio do Povo, Carlos Neto, empresário de Boschilia, confirmou as tratativas com o Cabuloso. Segundo o agente, as negociações ainda não estão avançadas para um desfecho. Caso a saída do meio-campista seja confirmada, o Colorado vai economizar cerca de R$ 400 mil na folha de pagamento.

Contratado em 2020, Boschilia foi titular no início da passagem pelo Inter. Sob o comando de Eduardo Coudet, o camisa 21 foi peça importante no time, mas uma lesão grave no joelho direito, em agosto do mesmo ano, interrompeu a boa performance do meio-campista. Desde então, o jogador não conseguiu mais ter uma sequência de jogos com a camisa colorada.

Na atual temporada, Boschilia disputou apenas 12 partidas e não marcou nenhum gol. O atleta passou por uma artroscopia no joelho direito em maio e voltou a ser relacionado para os jogos em julho.

