Inter manifesta "preocupação" com partida pela Sul-Americana devido ao alerta de ciclone

Em razão do alerta do ciclone Yakecan, que pode trazer ventos acima dos 100 km/h ao Estado nesta terça-feira, o Inter manifestou “preocupação” com a realização da partida contra o Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana, marcada para as 19h15min, no Beira-Rio.

"Diante de alertas climáticos emitidos por autoridades, o Sport Club Internacional manifestou oficialmente à Conmebol na manhã desta terça-feira sua preocupação com a realização da partida contra o Independiente Medellin, pela Copa Sul-Americana. Seguimos aguardando orientações e em contato com a Confederação Sul-Americana, colocando o Clube à disposição para qualquer medida que precise ser tomada", disse o clube em nota.

O Yakecan começa a ganhar força nas próximas horas. Diversas escolas no Estado suspenderam as atividades, assim como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

Conforme apurou o repórter Rodrigo Ramos, da Rádio Guaíba, o presidente do Medellín, Daniel Ossa,a ideia do clube é que a partida ocorra. “Vamos esperando o desenrolar do dia. Se não puder jogar, esperaremos", disse o mandatário.

Ariel Ramirez, chefe de imprensa da Conmebol, também se manifestou sobre a partida: "Seguimos monitorando tudo". Porém, a entidade ainda não tem uma definição sobre o adiamento do jogo.

Sem Alan Patrick

Caso a partida seja realizada, Mano Menezes não contará com Alan Patrick, meia que foi o fiador das mudanças táticas treinadas durante a semana e estreadas diante do Corinthians.

O jogador, que acaba de voltar ao Inter depois de quase uma década, foi contratado após o período de inscrições na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ou seja, só poderá atuar no torneio se o Inter chegar às oitavas de final. Mano, por isso, buscará entre os jogadores à disposição alguém que possa exercer a função. O principal cotado é Maurício. Pedro Henrique, que seria outra opção, também não está inscrito na Sul-Americana.

A vitória é de suma importância para o Inter encaminhar a classificação na Sul-Americana. O Colorado é o segundo colocado, com seis pontos – os mesmo do primeiro, o Guaireña-PAR, que joga fora de casa, às 21h30min, contra o 9 de Octubre. Mano Menezes e companhia devem aproveitar essa sequência de jogos. Diferentemente dos rivais paraguaios, o Inter joga as duas últimas rodadas em casa.