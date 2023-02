Inter: Mano terá time inteiro e descansado no Gre-Nal

publicidade

O técnico Mano Menezes contará com um Inter totalmente recomposto e descansado no Gre-Nal deste domingo, na Arena. E além de todos os seus titulares e de todas as suas principais opções, também poderá escalar pelo menos dois reforços, recentemente contratados, mas já à disposição. Como trabalhará o plantel e a estratégia para o clássico, que em termos de tabela do Campeonato Gaúcho, vale muito pouco ou nada, mas sempre tem uma relevância grande, é um incógnita que o técnico colorado pretende manter até a hora de a bola rolar.

Em primeiro lugar, Mano deixou bastante claro que valoriza muito o Gre-Nal da Arena. Para começar, poupou todos os pendurados do início da partida contra o Aimoré, sábado. O Inter venceu o jogo por 2 a 0 e não perdeu nenhum jogador por suspensão. A lista dos pendurados era − e ainda é, já que não receberam o terceiro amarelo − grande, cheia de jogadores importantes como Fabricio Bustos, Johnny, Carlos de Pena, Gabriel Baralhas, Alemão e Pedro Henrique, além do próprio Mano.

Como não perdeu ninguém e não há lesionados − além de Gabriel, que só volta no segundo semestre −, Mano deve escalar no clássico a equipe que considera titular desde a reta final do mais recente Campeonato Brasileiro. Ou seja, alternativas como Mário Fernandes, que chegou no final do ano passado, ou Luiz Adriano, reforço mais recente ao grupo, devem começar o jogo na Arena sentados no banco.

“Não vou revelar nada. A estratégia é a única coisa que a gente nunca pode falar. É o que se consegue esconder em um futebol tão acompanhado por informações de todos os lugares. Mesmo que a formação as pessoas já saibam desde sexta-feira, a maneira de dispor os jogadores, a tática levamos diferente de um jogo para outro. E é isso que vamos pensar agora para o Gre-Nal”, afirmou o técnico, após a vitória sobre o Aimoré.

Para completar, há dois retornos. Vitão, que ficou de fora do último jogo por apresentar sintomas virais, não deve ser problema para domingo. O outro que volta é Renê, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Aimoré. Além disso, ao contrário do Grêmio, que tem compromisso contra o Campinense, amanhã, em Brasília, pela primeira fase da Copa do Brasil, o Inter tem a semana inteira livre para descansar, treinar, projetar e concentrar-se para o Gre-Nal.

