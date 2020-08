Inter negocia com o uruguaio Abel Hernández e quer mais um atacante jovem

publicidade

A direção do Inter negocia a contratação do atacante Abel Hernández, de 30 anos e 1,85m. O planejamento da direção do Colorado é acertar um contrato de dois anos com o uruguaio. Como ele está sem contrato, pode se transferir imediatamente, mesmo com a janela do exterior para o Brasil fechada. Além do experiente e “pronto” jogador, os dirigentes alvirrubros buscam no mercado mais um “jovem” atacante para aumentar o número de atletas no grupo de Eduardo Coudet.

Hernández treina por conta própria em seu país desde que deixou o Al Ahli, do Catar, e precisará de, pelo menos, duas semanas para ficar à disposição para jogar. O último jogo do uruguaio foi no dia 6 de março. Atacante disputou 18 partidas no clube do Catar na temporada 2019/2020 e marcou oito gols. O último foi no dia 23 de janeiro contra o Al Sailiya.

Depois de passar pela base do Central Español, do Uruguai, Herandéz surgiu para o futebol entre os profissionais no Penharol. Em 2008, se transferiu para o Palermo, da Itália, onde ficou até 2014. Na sequência, passou pelo Hull City, da Inglaterra, e, em 2018, foi contratado pelo CSKA de Moscou. Na sequência, se transferiu para o Al Ahli.

Inter quer o Abel Hernández. É o atacante pronto que a direção prometeu a Coudet.



Poderia ser Pato, mas ele não demonstrou, até agora, o real desejo de voltar ao Beira-Rio, aceitando a proposta do Inter.



O jovem desejado pelo Inter é Pedro Raul, 23 anos, do Botafogo. Ele vem de família de colorados e é formado nas categorias de base do Cruzeiro de Porto Alegre. Porém, o clube carioca, em crise financeira, espera vender o jogador para algum clube da Europa.

Cléber, do Ceará, também é uma alternativa. Ele tem 1,99m de altura e 23 anos. Evanílson, de 20 anos, de 1,80m, do Fluminense, também interessou o Colorado, entretanto, o destino do jogador deve ser o exterior.