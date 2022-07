Inter negocia saídas de Paulo Victor e Gustavo Maia para o Vasco

publicidade

O Inter negocia as saídas de Paulo Victor e Gustavo Maia para o Vasco da Gama. O lateral-esquerdo e o atacante devem chegar por empréstimo ao clube carioca. O Correio do Povo confirmou as negociações em andamento com Carlos Brazil, diretor de futebol, do Gigante da Colina.

Acabo de falar com Carlos Brazil, diretor de futebol do Vasco, que confirma negociações em andamento para contratar Paulo Victor e Gustavo Maia, do Inter. — Lucas Mello (@smellolucas) July 28, 2022

Contratado junto ao Botafogo na metade de 2021, Paulo Victor não conseguiu engrenar com a camisa colorada. Em 12 meses no Beira-Rio, o lateral disputou 27 partidas pelo Inter, sendo apenas oito em 2022. Com a saída de Moisés para o futebol russo, o jogador passou a ser a terceira opção para o setor, atrás do contratado Renê e do garoto Thauan Lara.

Já Gustavo Maia chegou a Porto Alegre por empréstimo junto ao Barcelona, da Espanha. Anunciado em agosto de 2021, o atacante nunca conseguiu ter uma sequência de jogos pelo Colorado. Foram 11 jogos e um gol marcado. Em 2022, o atleta disputou apenas três jogos pelo Campeonato Gaaúcho.

Caso as saídas sejam confirmadas, o Inter terá liberado oito jogadores nesta janela de transferências. O lateral-direito Heitor, os laterais-esquerdos Moisés e Léo Borges, o volante Bruno Gomes, o meia-atacante Peglow e o centroavante Wesley Moraes já deixaram o Beira-Rio.

