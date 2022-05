Inter pode ter titulares poupados na partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão

publicidade

O técnico Mano Menezes pode promover mudanças na equipe do Inter que vai enfrentar o Cuiabá neste sábado, às 21h, na Arena Pantanal, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa da sequência de jogos e, principalmente, pelo confronto decisivo contra o 9 de Octubre, do Equador, pela Sul-Americana na próxima terça-feira, alguns jogadores titulares podem ser poupados.

Após 17 partidas seguidas como titular, Fabricio Bustos pode receber um descanso contra o Dourado. Naturalmente, Heitor entraria na lateral-direita. Já na outra lateral, Renê, que atuou como titular nos últimos oito jogos, também pode ficar de fora. Moisés seria o substituto imediato.

Do meio para frente, Carlos de Pena e Wanderson correm risco de sequer viajar para Mato Grosso. Contratados para a temporada 2022, os dois meia-atacantes são destaques da equipe colorada e estão em uma sequência grande de partidas. Sem eles, Mano Menezes pode optar por Pedro Henrique e Alan Patrick, que não estão inscritos na competição continental.

Com nove pontos em seis rodadas, o Inter ocupa a 11ª colocação do Brasileirão. Uma vitória pode colocar os gaúchos no G-4.

Treino para os reservas

Um dia após o Inter vencer o Independiente Medellín por 2 a 0 no Beira-Rio, o técnico Mano Menezes comandou um coletivo entre os reservas no CT Parque Gigante na tarde desta quarta-feira. Os atletas que iniciaram contra os colombianos fizeram um trabalho regenerativo.

A principal novidade foi Bruno Gomes. O jogador está recuperado de fratura no cotovelo esquerdo e treinou normalmente. Jovens da base como o zagueiro João Pedro e o volante Lukayan participaram da atividade.