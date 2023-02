Inter prevê jogo diferente contra o Novo Hamburgo por gramado do estádio do Vale

publicidade

Após duas vitórias consecutivas e com goleadas, o Inter conseguiu atingir a vice-liderança do Gauchão com oito pontos. No domingo, o adversário será o Novo Hamburgo e, além dos donos da casa, a equipe colorada vai precisar lidar com a preocupação do gramado do estádio do Vale. O técnico Mano Menezes não revelou se irá dar rodagem ao elenco por conta do terreno, mas admitiu que será uma partida diferente das anteriores.

"Teremos um jogo diferente contra o Novo Hamburgo. Será uma partida em que teremos de simplificar um pouco mais, que ficará mais disputada, com a bola mais viva. Até no domínio teremos de tomar cuidado porque muitas vezes o adversário já está em cima de você", disse o treinador.

O meia Alan Patrick, quando questionado sobre a necessidade de rodagem no elenco, ainda mais diante de um confronto com um gramado irregular, afirmou que tudo depende dos planos de Mano. "Vai muito da gestão do Mano. Eu acho que independente de quem for entrar, o Inter irá forte para cima do Novo Hamburgo", assegurou.

De Pena também comentou como será encarar o gramado do estádio do Vale no domingo. "Nós sabemos que as condições não serão as melhores, mas temos que entrar para ganhar no final de semana. Precisamos dos pontos. Creio que será um jogo difícil como todos do Gauchão.

Veja Também