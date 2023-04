Inter quer dar mais alternativas a Mano após Aránguiz e Campanharo

publicidade

Enquanto o grupo colorada embarcava para a Colômbia, onde o Inter estreia nesta terça-feira, na Libertadores, contra o Independiente, os dirigentes trabalhavam para confirmar mais dois reforços. Charles Aránguiz, que conseguiu antecipar a rescisão do seu contrato com o Bayer Leverkusen, e Gustavo Campanharo, que estava no Kayserispor, da Turquia, e assinou um contrato até dezembro de 2024, desembarcam durante a semana em Porto Alegre para ajudar o Inter ainda na fase de grupos do torneio. A ideia, porém, é trabalhar até o prazo limite para colocar mais alternativas à disposição de Mano Menezes imediatamente.

O clube deve enviar ainda hoje para a Conmebol a lista dos 50 inscritos na Libertadores. Aránguiz e Campanharo estarão na relação. O primeiro ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e deve demorar mais algumas semanas para poder reestrear com a camisa do Inter. Ele tinha contrato com o Bayer Leverkusen até o final de junho, mas conseguiu a liberação do clube para terminar o tratamento em Porto Alegre. Campanharo, por outro lado, estava jogando e treinando normalmente na Turquia e já fica à disposição.

Ou seja, poderá ser utilizado assim que começar a treinar. Com os dois anunciados no final de semana, o Inter já fechou a contratação de sete reforços nesta temporada: John, Mário Fernandes, Nico Hernández, Gabriel Baralhas, Gustavo Campanharo, Luiz Adriano e Aránguiz. Outra negociação em andamento envolve o atacante Gabriel Barros, 21 anos, que se destacou atuando pelo Ituano no último Campeonato Paulista.

O jogador tem propostas de outros clubes, mas teria optado pelo Inter. A ideia é trazê-lo por empréstimo, com o valor dos direitos fixado. Ele é formado nas categorias de base do Flamengo, tem 1,82 metro e atua como atacante pelo lado esquerdo. O também atacante Jean Dias, que está na final do Gauchão com o Caxias, também é alternativa. Alheia às movimentações de fora do campo, Mano Menezes trabalha na formação da equipe para a estreia na Libertadores.

Ontem pela manhã, o grupo treino no CT Parque Gigante. Depois, no início da tarde, embarcou rumo à Medellín em um avião fretado, desembarcando no início da noite. O centroavante Alexandre Alemão, que cumpre suspensão ainda por sua expulsão contra o Melgar, na Copa Sul-Americana do ano passado, e Renê, ainda recuperando-se de lesão, ficaram em Porto Alegre.

Com isso, Thauan Lara deve seguir na lateral esquerda, embora Nico Hernández, que é zagueiro mas já atuou na lateral, seja uma possibilidade mais defensiva para montar a equipe. Mano finaliza a preparação da equipe hoje, treinando no local do jogo, que ocorre amanhã.