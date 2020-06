Inter realiza novos testes para Covid-19 e não tem nenhum resultado positivo

publicidade

O Inter concluiu nesta sexta-feira mais uma fase de testes para identificar a presença do coronavírus. Todos os atletas, integrantes da comissão técnica e equipe de apoio do departamento de futebol, que frequentam o Centro de Treinamentos Parque Gigante, tiveram resulato negativo para a Covid-19 no exame.

É a segunda vez que os jogadores e integrantes do departamento profissional passam pela testagem. Em nenhuma delas, algum teste deu positivo. A primeira fase ocorreu no dia 8 de maio. O primeiro treino após a paralisação devido à Covid-19 ocorreu três dias antes.

Como o Brasil e o Estado com números crescentes de mortes e novos casos, os testes deverão seguir sendo realizados periodicamente. Os treinos coletivos estão proibidos e os atletas seguem realizando trabalhos com distanciamento social

A Federação Gaúcha de Futebol e os clubes tem a expectativa que o Gauchão retorne na segunda quinzena de julho ou início de agosto. A liberação dependerá das autoridades sanitárias e jurídicas do Estado.