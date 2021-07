Inter recebe o Juventude na tentativa de voltar a vencer no Beira-Rio

publicidade

O Inter não vence há seis jogos, não ganha no Beira-Rio há 70 dias e não marca gols há três partidas, mas terá que encontrar forças para quebrar todos esses tabus e conquistar três pontos neste domingo, quando enfrenta o Juventude, em casa. Só assim, manterá uma distância minimamente segura da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.

O pior é que o time terá que fazer tudo isso com uma formação alternativa. O grupo de jogadores retornou sexta do Paraguai, onde arrancou um empate sem gols diante do Olimpia, em Assunção, treinou e foi liberado para descansar. A reapresentação está marcada para hoje, mas Diego Aguirre, ainda no estádio Manuel Ferreira, antecipou que preservará titulares contra o Juventude visando recuperá-los para o segundo e decisivo jogo contra os paraguaios, marcado para quinta-feira, também no Beira-Rio. “Não vai ser possível (manter o time que jogou no Paraguai). Algumas vezes somos obrigados a fazer porque muitos jogadores estão correndo algum risco (de lesão). Teremos jogo no domingo, na próxima quinta-feira e no domingo de novo. Alguma mudança certamente vamos ter que fazer”, confirmou o técnico.

Aqueles que serão preservados, entretanto, não estão definidos. Todo o grupo passará por nova avaliação física hoje, quando será possível saber quais jogadores não suportam mais 90 minutos sem descanso. Ainda no Paraguai e também durante a volta ao Brasil, vários reclamaram de dores musculares e de cansaço, preocupando a comissão técnica.

Patrick é um dos que devem ficar de fora. O meia é um dos jogadores que mais atuaram na temporada e, de acordo com as avaliações da comissão técnica, a sua recente queda de rendimento é resultado do desgaste físico. O lateral Heitor, que atuou no Paraguai sem ritmo, após recuperação de lesão, também tem presença incerta. Dourado e Yuri Alberto também preocupam.

Por outro lado, Diego Aguirre pode ganhar o reforço de Taison. O jogador, que sofreu uma entorse no tornozelo antes do Gre-Nal e mesmo assim esteve em campo por 45 minutos, faz tratamento e pode ficar à disposição para jogar pelo menos um tempo. Nenhum dos outros lesionados – Maurício, Guerrero, Zé Gabriel e Saravia – serão relacionados.

Campeonato Brasileiro - 12ª rodada

Inter

Daniel; Heitor, Bruno Mendez, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson, Caio Vidal, Taison e Boschilia; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

Juventude

Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Guilherme Castilho e Jadson e Wescley; Paulinho Boia e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (PR)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 18/07, às 20h30min