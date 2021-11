Inter recebe o Santos em busca de reabilitação no Brasileirão

publicidade

O plano era outro. Apesar de estar passando por uma fase de transição, o Inter projetava um final de temporada mais tranquilo, com a conquista de uma vaga na Libertadores alinhada. Porém, está longe disso. O time enfiou-se em uma crise, vive uma sequência de três derrotas e, para encerrar o ano com um mínimo de dignidade, precisa conquistar pontos em cada um dos seus três jogos no Campeonato Brasileiro, começando pelo jogo deste domingo, contra o Santos, no Beira-Rio.

ACOMPANHE INTER X SANTOS EM TEMPO REAL

Até a crença na manutenção de Diego Aguirre no comando do time, que antes era questão pacífica entre os dirigentes, virou motivo de debate e dúvida. Além disso, o técnico é um dos favoritos ao cargo na seleção do Uruguai que enfrentará a reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ou seja, de uma forma ou outra, a permanência de Aguirre em 2022 já pode ser considerada improvável, com ou sem reação no Brasileirão.

Aguirre, ainda no Maracanã, após a derrota para o Fluminense, admitiu a queda no rendimento do time e disse que a solução passa pela construção de uma nova rotina de bons resultados. “Temos que ganhar. Não tenham dúvida de que estamos todos conscientes de que está na hora de retomar as vitórias”, afirma o técnico, que evitar projetar a conquista da vaga na Libertadores: “Eu não vou falar em vaga e nem em não vaga. Falo que precisamos ganhar o próximo jogo e melhorar. No final do Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, vamos ver onde paramos. Admito que tivemos uma queda no rendimento e que precisamos melhorar”.

Contra o Santos, o Inter não contará com Dourado, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fluminense, quarta-feira, no Maracanã. Além disso, o técnico ainda aguarda pelas recuperações de Yuri Alberto, com uma lesão no pé, e de Lindoso, com uma lesão muscular na coxa esquerda. Ambos passarão por observação neste sábado, mas a tendência é que fiquem de fora. Se nenhum deles puder atuar, os problemas de Diego Aguirre ficam agravados pela falta de opções.

Por isso, não está descartada uma alteração no sistema. Como precisará montar um sistema um pouco mais ofensivo, o técnico pode dar oportunidade para Maurício começar a partida. Outro que pode começar a partida é Matheus Cadorini. Por isso, o centroavante deve desfalcar o Inter sub-20 que disputa a final do Campeonato Brasileiro.

Veja Também

Campeonato Brasileiro - 36ª rodada

Inter

Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Mauricio, Taison e Patrick; Matheus Cadorini. Técnico: Diego Aguirre.

Santos

João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo; Marquinhos, Vinicius, Felipe Jonathan e Lucas Braga; Gabriel Pirani, Angelo e Diego Tardelli. Técnico: Fabio Carille

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 28/11, às 19h